Агрессивные браконьеры избили работников национального парка

Новости Украины:Группа браконьеров в Одесской области избила охранников Национального парка, забрав их личные вещи.

Браконьеры под прикрытием пограничников напали на работников Национального парка "Тузловские лиманы" в Одесской области, сообщило местное издание "Думская".

"Люди, незаконно добывающие кефаль на территории НПП "Тузловские лиманы", напали на работников нацпарка", – цитирует издание на своем сайте в субботу вечером и. о. директора национального парка Ирину Выхристюк.

По ее словам нападение совершили браконьеры, которые воруют рыбу с помощью незаконного канала. Также она подчеркнула, что в момент нападения, рядом с браконьерами находились трое пограничников отдела "Курортное". Выхристюк добавила, что сотрудники нацпарка находились на подконтрольной им территории и не заходили в здании рыбаков.

Глава исследовательского департамента нацпарка Иван Русев сообщил, что браконьеров, которые изымали тонны рыбы было 40, они вырвали у сотрудников госохраны парка фото- и видеокамеры. Пострадавшие выехали в больницу снимать побои.

В информации отмечено, что баконьерам удалось забрать один планшет и один фонарь у работников нацпарка.

Напомним, в Одесской области в заповеднике "Тузловские лиманы" экологи построили искусственный остров "Шляпа".