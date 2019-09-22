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Агрессивные браконьеры избили работников национального парка

Агрессивные браконьеры избили работников национального парка
09:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Группа браконьеров в Одесской области избила охранников Национального парка, забрав их личные вещи.

Браконьеры под прикрытием пограничников напали на работников Национального парка "Тузловские лиманы" в Одесской области, сообщило местное издание "Думская".

"Люди, незаконно добывающие кефаль на территории НПП "Тузловские лиманы", напали на работников нацпарка", – цитирует издание на своем сайте в субботу вечером и. о. директора национального парка Ирину Выхристюк.

По ее словам нападение совершили браконьеры, которые воруют рыбу с помощью незаконного канала. Также она подчеркнула, что в момент нападения, рядом с браконьерами находились трое пограничников отдела "Курортное". Выхристюк добавила, что сотрудники нацпарка находились на подконтрольной им территории и не заходили в здании рыбаков.

Глава исследовательского департамента нацпарка Иван Русев сообщил, что браконьеров, которые изымали тонны рыбы было 40, они вырвали у сотрудников госохраны парка фото- и видеокамеры. Пострадавшие выехали в больницу снимать побои.

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В информации отмечено, что баконьерам удалось забрать один планшет и один фонарь у работников нацпарка.

Напомним, в Одесской области в заповеднике "Тузловские лиманы" экологи построили искусственный остров "Шляпа".

 
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Браконьеры, Одесская область, Национальный парк, Тузловские лиманы.
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