Таксист в Киеве превратил авто пассажиром в груду металла

Новости Украины:Ночью в столице произошло ДТП с участием такси, последствия чего ликвидировали спасатели ГСЧС.

В ночь на 22 сентября 2019 в Голосеевском районе Киева в результате ДТП такси перекинулось на крышу, в результате чего пострадали водитель и пассажир, сообщил интернет портал.

"В салоне в момент аварии находился водитель авто - таксист, а также пассажир. Удар был такой силы, что от "японца" почти ничего не осталось, поэтому на подмогу кроме полиции и скорой прибыл еще и экипаж ГСЧС. Двое мужчин были госпитализированы в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении на странице издания в Фейсбук в воскресенье утром.

По информации издания, такси Nissan Sunny ехало по ул.Академика Заболотного в направлении Столичного шоссе. Водитель автомобиля не справился с управлением и, вылетев на обочину, врезался в столб и перевернулся на крышу.

Напомним, в Хмельницкой области автомобиль сегодня ночью врезался в электроопору и перевернулся, в результате чего погибли четыре человека.

Вчера в Одесской области произошло жуткое ДТП, маршрутка и грузовик столкнулись в Овидиопольском районе, в результате, по предварительным данным, погибли девять человек, еще двое получили травмы.