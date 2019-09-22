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Страшное ДТП в Одесской области: одна из потерпевших все еще в реанимации

Страшное ДТП в Одесской области: одна из потерпевших все еще в реанимации
14:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:В реанимации остается одна из потерпевших в ДТП, в котором погибли 9 человек.

В реанимации одесской больницы остается одна из потерпевших в ДТП, в котором 21 сентября погибли 9 человек.

Об этом журналистам сегодня сообщил заместитель главного врача по хирургической части Одесской городской клинической больницы №11 Вадим Стоев.

По его словам, вчера в больницу в тяжелом состоянии была доставлена женщина, получившая тяжелые травмы в результате столкновения маршрутки с автоцистерной.

"Она поступила в тяжелом состоянии. Ей оказана медицинская помощь, проведена операция", - добавил Стоев.

Он отметил, что состояние пациентки остается тяжелым, при этом сознание ее ясное.

Стоев сообщил, что после стабилизации состояния ей необходимо будет провести, как минимум, еще две хирургические операции. Поэтому женщине понадобится донорская кровь.

ДТП на Одещине: пострадавшие доставлены в больницу

Он затруднился сказать, сколько еще времени на пробудет в реанимации, отметив, что после подобных телесных повреждений для восстановления человеку необходимо порядка пяти месяцев.

Как уточнили в мэрии Одессы, еще трое пострадавших в указанном ДТП – два пассажира маршрутки и водитель автоцистерны – находятся в Одесской областной клинической больнице. Пока об их состоянии ничего неизвестно.

Как известно, 21 сентября в Овидиопольском районе Одесской области в результате столкновения маршрутки и грузовика погибли 9 человек, еще четверо госпитализированы.

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ДТП, Одесская область, Нацполиция.
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