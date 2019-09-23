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Хакер на Ивано-Франковщине наживался на купленном в DarkNet вирусе

Хакер на Ивано-Франковщине наживался на купленном в DarkNet вирусе
16:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Киберполиция

Новости Украины:Юный украинец получал неправомерную выгоду от распространения вируса под видом обновления для игр.

Киберполиции разоблачила 18-летнего жителя Ивано-Франковской области, который распространял вирусы, замаскированные под обновление компьютерных игр.

Об этом сообщает Департамент киберполиции НПУ.

"18-летний житель Ивано-Франковской области распространял вредоносное программное обеспечение для удаленного управления пораженным компьютером. Таким образом он получал полный доступ к компьютеру, включая конфиденциальную информацию пользователя, логины и пароли ко всем его учетным записям, а также онлайн-банкингу", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство.

Так, работники Карпатского управления киберполиции установили, что вирус человек купил в DarkNet.

"Модифицировав его, парень распространял вредоносные программы среди друзей, знакомых, а также разместил на открытых источниках для загрузки всеми желающими. При этом злоумышленник маскировал файл как веб-браузер, а также как файл для обновления компьютерных игр", - сообщили в киберполиции.

По месту жительства мужчины полиция провела обыск, были изъяты компьютерная техника, использовавшаяся им в преступных целях.

Во время предварительного осмотра техники работники киберполиции обнаружили активные сессии с панелью администрирования ВПО. Также был выявлен ряд подключений к персональным компьютерам потерпевших.

Следователи полиции Ивано-Франковской области, под процессуальным руководстваом прокуратуры Ивано-Франковской области, начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины. Изъятую технику направили на экспертизу.

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Полиция устанавливает всех граждан, которые стали жертвами мужчины. Сейчас ему грозит до шести лет заключения.

В свою очередь, киберполиции советует гражданам соблюдать правила кибергигиены, чтобы уберечь свой компьютер от подобных вмешательств.

В частности, необходимо: устанавливать актуальные обновления операционной системы; использовать антивирусные программы и постоянно обновлять их, не совершать загрузки неизвестных и подозрительных файлов или архивов; не переходить по подозрительным электронным ссылкам (в соцсетях, почте и т.д.).

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В киберполиции также призвали граждан в случае обнаружения на компьютере попыток компрометации, сообщить им об этом с помощью формы обратной связи.

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Ивано-Франковская область, Хакер, Вирус, Киберполиция.
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