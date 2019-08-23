Изменения в Нацполиции: Князев рассказал, чего ожидать

Новости Украины:Сергей Князев сообщил, что изменения будут касаться подразделений киберполиции.

В Департаменте стратегических расследований и подразделениях киберполиции Нацполиции Украины в скором времени произойдут структурные изменения, сообщил глава ведомства Сергей Князев.

Как информирует в пятницу Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, в ходе расширенного заседания коллегии МВД Князев отметил, что в настоящее время работа ведомства по противодействию организованной преступности является самой эффективной за последние 8 лет. Количество раскрытых организованных групп только по сравнению с эффективным прошлым годом увеличилась с 179-ти до 208-ми.

"Но несмотря на существенное усиление в этом направлении мы отмечаем трансформацию организованной преступности. Речь идет о случаях объединения криминалитета с бизнес-средой, представителями власти и политиками, налаживание между структурами международных устойчивых связей. Это организованная преступность с властными полномочиями. Поэтому мы должны обеспечить дальнейшую наступательность противодействия оргпреступности, прежде всего, путем определения нового вектора развития Департамента стратегических расследований", - сообщил он.

Глава ведомства отметил, что реализация соответствующей задачи предлагается путем предоставления Департаменту стратегических расследований статуса межрегионального подразделения по вертикальному принципу подчинения. Поэтому Князев обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с предложением поддержать соответствующее решение.

"Предложенные изменения позволят сформировать единую для всей Нацполиции политику противодействия организованной преступности, а также наладить эффективное противодействие ее проявлениям как на региональном, так и на общенациональном уровне. К тому же внедрение таких изменений минимизирует влияние на служебную деятельность полиции местными чиновниками, бизнесом и криминалитетом", - сказал Князев.

В то же время глава Нацполиции отметил, что в связи с диджитализацией всех аспектов жизни общества, а также в соответствии с потребностями обеспечения кибербезопасности и противодействия киберпреступности, ведомством запланированы изменения и в структуре Департамента киберполиции.

В частности, уже принято решение о необходимости структурного увеличения и качественного совершенствования подразделений киберполиции.

"На замену восьми межрегиональным управлением, которые были укомплектованы исключительно оперативным составом и ориентированы на противодействие киберпреступности, мы предлагаем создать управление киберполиции в каждой области. Они будут иметь в своих структурах технические подразделения, подразделения поддержки, а также подразделения противодействия киберпреступности", - сообщил Князев.

Глава Нацполиции добавил, что эти подразделения также дополнительно будут оказывать помощь другим подразделениям полиции по направлениям цифровой криминалистики, компьютерной и онлайн разведки, компьютерной и инженерно-технической поддержки расследований и оперативно-розыскной деятельности.

"Дополнительно будет введена комплексная система мотивации и профессионального совершенствования киберполицейских, а также ряд мероприятий для внедрения устойчивого развития материально-технической базы департамента. Мы должны максимально удовлетворить растущие потребности общества в сфере противодействия киберпреступности в условиях современного цифрового общества и кибернетических и информационных атак со стороны страны-агрессора", - отметил Князев.

и подразделениях киберполиции Нацполиции Украины в скором времени произойдут структурные изменения, сообщил глава ведомства Сергей Князев.

Как информирует в пятницу Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, в ходе расширенного заседания коллегии МВД Князев отметил, что в настоящее время работа ведомства по противодействию организованной преступности является самой эффективной за последние 8 лет. Количество раскрытых организованных групп только по сравнению с эффективным прошлым годом увеличилась с 179-ти до 208-ми.

"Но несмотря на существенное усиление в этом направлении мы отмечаем трансформацию организованной преступности. Речь идет о случаях объединения криминалитета с бизнес-средой, представителями власти и политиками, налаживание между структурами международных устойчивых связей. Это организованная преступность с властными полномочиями. Поэтому мы должны обеспечить дальнейшую наступательность противодействия оргпреступности, прежде всего, путем определения нового вектора развития Департамента стратегических расследований", - сообщил он.

Глава ведомства отметил, что реализация соответствующей задачи предлагается путем предоставления Департаменту стратегических расследований статуса межрегионального подразделения по вертикальному принципу подчинения. Поэтому Князев обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с предложением поддержать соответствующее решение.

"Предложенные изменения позволят сформировать единую для всей Нацполиции политику противодействия организованной преступности, а также наладить эффективное противодействие ее проявлениям как на региональном, так и на общенациональном уровне. К тому же внедрение таких изменений минимизирует влияние на служебную деятельность полиции местными чиновниками, бизнесом и криминалитетом", - сказал Князев.

В то же время глава Нацполиции отметил, что в связи с диджитализацией всех аспектов жизни общества, а также в соответствии с потребностями обеспечения кибербезопасности и противодействия киберпреступности, ведомством запланированы изменения и в структуре Департамента киберполиции.

В частности, уже принято решение о необходимости структурного увеличения и качественного совершенствования подразделений киберполиции.

"На замену восьми межрегиональным управлением, которые были укомплектованы исключительно оперативным составом и ориентированы на противодействие киберпреступности, мы предлагаем создать управление киберполиции в каждой области. Они будут иметь в своих структурах технические подразделения, подразделения поддержки, а также подразделения противодействия киберпреступности", - сообщил Князев.

Глава Нацполиции добавил, что эти подразделения также дополнительно будут оказывать помощь другим подразделениям полиции по направлениям цифровой криминалистики, компьютерной и онлайн разведки, компьютерной и инженерно-технической поддержки расследований и оперативно-розыскной деятельности.

"Дополнительно будет введена комплексная система мотивации и профессионального совершенствования киберполицейских, а также ряд мероприятий для внедрения устойчивого развития материально-технической базы департамента. Мы должны максимально удовлетворить растущие потребности общества в сфере противодействия киберпреступности в условиях современного цифрового общества и кибернетических и информационных атак со стороны страны-агрессора", - отметил Князев.