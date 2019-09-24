Виновника ДТП в Одессе арестовали без права внесения залога

Новости Украины:Суд Одессы арестовал без права внесения залога -водителя грузовика, подозреваемого в совершении ДТП, в котором 21 сентября погибли 9 человек.

По ходатайству прокуратуры Одесской области взят под стражу водитель, причастный к вышеназванному ДТП в Овидиопольском районе.

Как отметили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, в субботу, 21 сентября, этот мужчина был за рулем автопоезда "DAF 95XF430" с полуприцепом-цистерной. Следуя из Одессы, он перевозил груз по заказу предприятия.

"Установлено, что во время спуска по дороге он не выбрал безопасную скорость, не учел состояния загруженного авто, и, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу", - сообщили в пресс-службе.

Мужчина был арестован в зале суда, куда его доставили из Одесской областной клинической больницы. Мера пресечения – 2 месяца содержания в СИЗО. Альтернатива в виде внесения залога не предусмотрена.

Как отметили в прокуратуре, вследствие нарушения правил дорожного движения 49-летний водитель грузовика допустил столкновение с автобусом Mercedes-Benz 312D.

В результате, микроавтобус отбросило за пределы проезжей части, его водитель и восемь пассажиров погибли на месте происшествия.

Адвокат водителя настаивал на домашнем аресте, аргументируя это состоянием здоровья своего подзащитного. В частности, как отмечалось, мужчина нуждается в дальнейшем лечении и хирургической операции в связи с травмой руки.

Сам подозреваемый утверждает, что правила дорожного движения не нарушал, скорость не превышал, а дорожное покрытие было в неудовлетворительном состоянии.

По его словам, по двум встречным полосам шел сплошной поток транспорта, и он не мог пойти на обгон, так как затор составлял порядка 2 км.

Водитель также настаивает на технической экспертизе обоих транспортных средств.

По словам руководства компании-перевозчика, от которой водитель осуществлял рейс, у него – большой опыт вождения, а график его работы соответствовал нормам.

Как сообщалось ранее, 21 сентября в Овидиопольском районе Одесской области в результате столкновения маршрутки и грузовика погибли 9 человек, в том числе – несовершеннолетний, еще четверо госпитализированы в тяжелом состоянии.

Водителя грузовика, доставленного в Одесскую областную клиническую больницу, впоследствии задержали.