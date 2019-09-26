В Одессе задержан мужчина, который удерживал в заложниках двух женщин (Видео)

Новости Украины:В Суворовском районе Одессы задержан мужчина, который взял в заложники двух женщин и вымогал за их освобождение 3 тыс. долларов.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, вчера в полицию обратился местный житель и сообщил, что малознакомый ему мужчина силой удерживает в квартире его беременную жену, а также свою сожительницу.

В частности, злоумышленник угрожает им физической расправой и требует за освобождение 3 тыс. долл. По какой именно адресу находится вымогатель и заложницы, заявитель не знал.

Чтобы выманить злоумышленника из квартиры, заявитель договорился передать деньги на улице. На встречу с подозреваемым он пришел в сопровождении правоохранителей. Правонарушителя задержали и доставили в территориальный отдел полиции.

Как выяснилось, участницы этой истории – давние подруги, а подозреваемый – сожитель одной из них.

"Накануне вечером он позвонил беременной приятельнице своей сожительницы и пригрозил, что расправится с женой, если ему не привезут 3 тыс. долларов. Зная, что знакомая часто страдала от насилия со стороны мужа, молодая женщина бросилась урегулировать конфликт", - рассказали в главке.

Однако, как только женщина переступила порог чужой квартиры, злоумышленник закрыл дверь и потребовал деньги, угрожая обеим женщинам расправой.

В частности, беременной женщине он угрожал, что выбьет все зубы и будет бить ее дубинкой, пока не произойдет выкидыш.

При этом мужчина угрожал потерпевшим телескопической дубинкой и ножом. Выяснив, что у беременной женщины нет при себе денег, злоумышленник принудил ее позвонить мужу.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до семи лет заключения. Следствие продолжается.