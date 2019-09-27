Второй энергоблок Хмельницкой АЭС отключили от сети

Новости Украины:Остановка работы энергоблока связана с плановыми ремонтными работами.

Хмельницкая АЭС, входящая в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", отключила от энергосети энергоблок №2 для проведения среднего планово-предупредительного ремонта продолжительностью 52 суток, сообщает пресс-служба "Энергоатома".

Отмечается, что радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не претерпевала изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Сообщается, что на первом энергоблоке Хмельницкой АЭС идут триста седьмые сутки ремонтных работ.

Хмельницкая АЭС (ХАЭС) расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции - покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины.

Напомним, в 01:19 четверга энергоблок №5 Запорожской АЭС был подключен к энергосети после завершения проведения среднего планово-предупредительного ремонта, сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".