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В КГГА ожидают туристический бум в Киеве и области

В КГГА ожидают туристический бум в Киеве и области
14:11 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Согласно прогнозам экспертов КГГГА, в этом году Киев посетят 5 млн туристов, что превысит прошлогодние показатели.

В Киевской городской госадминистрации ожидают, что общее число туристов в этом году составит более 5 млн.

Как передает корреспондент, об этом на пресс-конференции сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

По ее словам, в последние годы увеличилось число туристов, посещающих Киев.

”В прошлом году это было 4 млн туристов, а в этом году мы ожидаем, что это будет более 5 млн туристов”, - отметила она.

Хонда рассказала, что по состоянию на начало сентября поступления от налога для туристов составили 50 млн грн, тогда как за 2018 год эта сумма составляла 25,3 млн грн.

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Она отметила, что растет и число туристов, посещающих Киевскую область, в частности, Чернобыль.

Кроме того, по ее словам, с 2014 года в пять раз увеличилось количество заявок и обращений в КГГА с просьбой разрешить съемки фильмов или клипов в городе.

”На уровне государства есть еще большое количество нормативных актов, требующих внесения изменений, которые могли бы улучшить работу в сфере туризма... В частности, вопрос о термине ”хостел” и порядок проведения съемок не урегулированы на законодательном уровне”, - добавила она.

Как отметила и.о. начальника - начальник отдела организации туристической деятельности Управления туризма и промоций КГГА Марина Радова, больше всего туристов из-за рубежа приезжают в Киев из Израиля, США, Беларуси, Германии, Великобритании, Италии, Франции, Турции, Грузии и др.

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Согласно данным социологического исследования, представленного на пресс-конференции, 57% туристов - это граждане стран Европы, 32% - Азии, 5% - Африки, 4% - Америки.

Радова рассказала, что обычно туристы проводят в Киеве от 4-7 дней.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что ожидает, что Киев в 2019 году посетит 4 млн. туристов.

 
 
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Туристы, Туризм, КГГА, Чернобыль, Марина Хонда.
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