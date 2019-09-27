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Аудит коммунальных структур Киева выявил множество нарушений

Аудит коммунальных структур Киева выявил множество нарушений
15:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Власти Киева отчитались о результатах проведенного аудита в коммунальных структурах.

По результатам аудитов, проводимых Департаментом внутреннего финансового контроля и аудита Киевской городской госадминистрации, за I полугодие 2019 выявлены финансовые нарушения в коммунальных структурах и подразделениях на общую сумму 980 млн грн.

Об этом в ходе расширенного заседания коллегии КГГА сообщила директор Департамента внутреннего финансового контроля и аудита Оксана Колтик, сообщает пресс-служба КГГА.

По словам Колтик, за отчетный период закончено 15 аудитов, из них 12 плановых и 3 внеплановых. По их результатам выявлены финансовые нарушения на общую сумму 980 млн грн. Кроме того, установлены потери в результате допущения нарушений и неэффективных управленческих решений на общую сумму более 106 млн грн.

Возмещено потерь и устранено других финансовых нарушений 19 млн грн.

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Предоставлено 282 рекомендации, из которых учтены 72.

"По результатам аудитов в первом полугодии 2019 года привлечены к дисциплинарной ответственности 7 должностных лиц. Переданы в правоохранительные органы 18 материалов аудитов. Всего, по результатам сотрудничества с правоохранительными органами, нам известно, что зарегистрировано 137 активных уголовных производств. И есть некоторые результаты: 31 должностному лицу сообщено о подозрении и 17 дел находятся в судах", - сообщила Колтик.

По ее данным, за первое полугодие благодаря мерам финансового контроля и аудита сэкономлено и предотвращено потерь 112 млн грн из бюджета Киева.

"Основным из наших показателей, как мы считаем, является, по сути, финансовый эффект от учета рекомендаций, предоставленных Департаментом внутреннего финансового контроля и аудита. В первом полугодии 2019 года он составил 112 млн грн. То есть это те средства, которые удалось сэкономить, а также предотвратить их потери", - отметила Колтик.

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Она подчеркнула, что такого эффекта удалось достичь благодаря предварительному аудиту, а именно мониторингу тендерной документации и экспертизе смет, проверке объемов и стоимости выполненных ремонтно-строительных работ и фактической сметной стоимости инженерных сетей при их передаче в коммунальную собственность для уменьшения размера долевого участия, а также благодаря рекомендациям по результатам последующего аудита и тому подобное.

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Киев, КГГА, Финансовые нарушения, Столица, Аудит.
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