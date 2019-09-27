Хасиды в Умани: в Украину прибыли израильские полицейские

Новости Украины:Израильских правоохранителей проинструктировали относительно правил безопасности и вежливого отношения к гражданам.

В Умань прибыло несколько десятков полицейских из Израиля, чтобы помогать следить за порядком во время празднования Рош ха-Шана.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Черкасской области.

Отмечается, что израильские полицейские будут нести службу совместно с украинскими стражами порядка в местах массового проживания и паломничества хасидов, оказывая помощь украинским коллегам по обеспечению публичного порядка в Умани.

Израильские правоохранители прошли инструктаж, на котором им была предоставлена информация относительно правил безопасности и вежливого отношения к гражданам.

Напомним, паломники-хасиды массово продолжают прибывать в Украину для празднования иудейского Нового года, сейчас уже почти 7,5 тыс. паломников прибыли в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.