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Хасиды в Умани: в Украину прибыли израильские полицейские

Хасиды в Умани: в Украину прибыли израильские полицейские
15:58 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Израильских правоохранителей проинструктировали относительно правил безопасности и вежливого отношения к гражданам.

В Умань прибыло несколько десятков полицейских из Израиля, чтобы помогать следить за порядком во время празднования Рош ха-Шана.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Черкасской области.

Отмечается, что израильские полицейские будут нести службу совместно с украинскими стражами порядка в местах массового проживания и паломничества хасидов, оказывая помощь украинским коллегам по обеспечению публичного порядка в Умани.

Израильские правоохранители прошли инструктаж, на котором им была предоставлена информация относительно правил безопасности и вежливого отношения к гражданам.

На Еврейский новый год в Умань отправилось больше пол тысячи полицейских

Напомним, паломники-хасиды массово продолжают прибывать в Украину для празднования иудейского Нового года, сейчас уже почти 7,5 тыс. паломников прибыли в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Украина, Черкасская область, Израиль, Полиция, Умань, Хасиды, Нацполиция.
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