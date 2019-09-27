Покусанный полицейский в Тернополе: детали

Новости Украины:Мужчина набросился на полицейского и укусил его.

Вчера, 26 сентября, около 20:00 житель Тернополя покусал полицейского.

Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции Тернопольской области.

22-летних злоумышленник, которого обосновано подозревают в незаконном завладении транспортным средством, не выполнил законного требования сотрудника полиции.

Вместо этого набросился на полицейского и покусал предплечье левой руки.

Нападающего задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас мужчина находится в изоляторе.

Юноша будет отвечать перед законом ч. 2 ст. 345 УК Украины. Досудебное следствие продолжается.

Полицейского, после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Напомним, в Тернополе полицейские установили мужчину, который дважды сообщал о ложном минировании отдела полиции, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.