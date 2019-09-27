В Чернобыль по воде: в Украине открыли туристические маршруты (Фото)

Новости Украины:Туристам предлагают добраться в Чернобыль специальными водными маршрутами.

Водные маршруты в зоне отчуждения готовы к приему посетителей и соответствуют всем нормам безопасности, заявил руководитель Госагентствао Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Виталий Петрук по итогам согласительного совещания в Чернобыле и выезд по одному из недавно утвержденных водных маршрутов.

"Водные маршруты в зоне отчуждения готовы к приему посетителей и отвечают всем нормам безопасности. Контрольно-пропускные пункты готовы, дозиметрический контроль и сопровождение обеспечено", - цитирует Петрука пресс-служба ГАЗО в пятницу.

Согласно информации, чтобы посетить зону отчуждения по этому маршруту нужно оформить соответствующую заявку, и организатор визита должен обеспечить посетителей водным транспортом.

"Маршрут доступен только во время, пока открыта водная навигация", - отметили в ГАЗО.

Во исполнение указа президента Украины №512/2019 "О некоторых вопросах развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы", ГАЗО утвердило водные маршруты посещения зоны отчуждения, которые предусматривают передвижения по рекам Припять и Уж.