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Потери на Донбассе: сводка штаба ООС за сутки

Потери на Донбассе: сводка штаба ООС за сутки
09:49 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Facebook

Новости Украины:На Донбассе зафиксировано 24 обстрела, один украинский военно служащий погиб.

27 сентября боевики совершили 24 обстрела, в результате чего один военнослужащий получил смертельное ранение. Обстоятельства гибели военного выясняет рабочая группа военной службы правопорядка.

Противник вел огонь по украинским позициям с запрещенного Минского соглашениями оружия: минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также наемники применяли вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Обстрелы осуществлялись в частности вблизи Водяного, Богдановки, Павлополя, Пищевика, Марьинки, Авдеевки, Лебединского, Новотроицкого, Новолуганского, Луганского, Южного и других населенных пунктов.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия."

Обстрелы боевиками Богдановки демонстрируют нежелание НВФ соблюдать Минские соглашение

Как сообщалось ранее, СММ ОБСЕ зафиксировала в четверг 40 взрывов в Донецкой области и семь взрывов на Луганщине.

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Террористы, Донбасс, Обстрелы, ОРДЛО.
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