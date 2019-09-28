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Отравление в Ровенской области: среди пострадавших есть ребенок

Отравление в Ровенской области: среди пострадавших есть ребенок
10:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Ривненский областной лабораторный центр МЗ Украины, сообщает о шести пострадавших четыре из которых находятся в больнице.

В Ривненской области зафиксирован новый случай группового пищевого отравления.

Как сообщили  в государственном учреждении "Ривненский областной лабораторный центр МЗ Украины", с признаками острой кишечной инфекции за медицинской помощью 27 сентября обратились шесть жителей Березновского района.

Четыре человека были госпитализированы в инфекционное отделение местной больницы, в том числе ребенок. Еще двое лечатся амбулаторно (один взрослый и один ребенок).

Все пострадавшие свое заболевание связывают с употреблением кондитерских изделий, приобретенных в одном из магазинов.

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Специалистами лабораторного центра осуществляется эпидемиологическое расследование и выяснение обстоятельств возникновения вспышки.

"Это уже шестое в этом году массовое пищевое отравление в области", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе в городе Дубно Ривненской области на праздновании крестин в магазине-кафетерии отравились 11 человек. Причиной болезни стала Salmonella enterica.

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Отравление, Ровенская область, Минздрав Украины, Березновский район.
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