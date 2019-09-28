Учения "Rapid Trident-2019" завершились на Львовщине (Фото)

Новости Украины:На Львовщине завершились международные военные учения "Rapid Trident-2019" с участием 14 стран по стандартам НАТО.

Многонациональные военные учения "Rapid Trident-2019", которые стартовали в Международном центре миротворчества и безопасности (с.Старичи Львовской области) 13 сентября, завершились в субботу, 28 сентября.

Как сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, в учениях приняли участие более 3600 военнослужащих из 14 стран мира и 600 единиц военной техники. В рамках учений использовалась система имитационного моделирования.

В этом году участниками "Rapid Trident-2019" стали и пограничники - отдел пограничной комендатуры быстрого реагирования Сумского отряда Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины (входит в состав объединенного батальона МВД).

Основной целью учений было изучение опыта ведения боевых действий по стандартам НАТО. Для пограничников главной задачей стало повышение уровня взаимодействия с другими подразделениями сектора обороны в ходе решения кризисных ситуаций на определенном участке государственной границы. Все элементы учений проходили в условиях, максимально приближенных к боевым.

Напомним, 23 сентября российские корабли Черноморского флота провели в Черном море учения по "огневому поражению корабельных групп и огневых точек противодесантной обороны условного противника".