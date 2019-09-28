Полиция устанавливает причины взрыва на предприятии в Сумах

Новости Украины:В результате взрыва пострадало десять человек, двое из них находятся в реанимации.

Полиция устанавливает причины взрыва на заводе в Сумах, в результате которого пострадали 10 человек.

Как сообщил начальник отдела коммуникации полиции Сумской области Эльвира Биганова, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство областного главка.

"Согласно предварительной информации, пострадали 10 человек. Вследствие чрезвычайной ситуации госпитализированы восемь человек, из них двое пострадавших находятся в реанимации. Информация о причинах взрыва устанавливается", - подчеркнула Биганова.

Взрыв произошел на предприятии по производству колпачков для бутылок.

По информации Управления ГСЧС в Сумской области, сегодня, 28 сентября, на территории завода ООО "Гуала Кложерс Украина", в производственном цехе произошел взрыв оборудования с последующим горением. В результате взрыва, по предварительным данным, были травмированы восемь человек. В 11.55 пожар был ликвидирован.