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Случай со скорой спас мужчину из трудового рабства (Фото)

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Случай со скорой спас мужчину из трудового рабства (Фото)
14:35 Сегодня Телеграф УНН Фото: Нацполиция

Новости Украины:Злоумышленники почти 3 года удерживали мужчину в Сумской области, безвозмездно эксплуатируя его труд.

В Сумской области полиция освободила 34-летнего мужчину из трудового рабства, в котором он находился почти 3 года. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"На протяжении почти трех лет 34-летнего мужчину удерживала в своем хозяйстве семья из Буринского района. За тяжелый труд он не получал ни копейки", - говорится в сообщении.

Как рассказали полицейские, мужчина из Хмельницкой обл. в 2016 году в поисках работы приехал в Киев. На железнодорожном вокзале женщина предложила ему временную работу у нее дома с приличной оплатой. Тот согласился, а по приезду у работника отобрали документы и заставили безвозмездно трудно работать.

По словам мужчины, через некоторое время в гости к его "работодателю" приехала мать из Сумской области и забрала его с собой. Так пострадавший попал в другую семью. Он бесправно жил в деревне. Работал и на "хозяев", и на их знакомых. Все заработанные деньги у него отбирали. Действия контролировали. Он жаловался на плохое самочувствие, но на это никто не обращал внимания. Спас его случай - мужчину послали купить что-то в магазине. По дороге ему стало плохо, и скорая забрала его в больницу, где ему сделали операцию.

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В полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.146 УК Украины (Незаконное лишение свободы), которое в дальнейшем было переквалифицировано на ч. 1.ст. 149 УК Украины (Торговля человеком или получение человека совершенные с целью эксплуатации).

После выздоровления мужчина с правоохранителями посетил своих работодателей. Во время общения с правоохранителями члены семьи, в которой работал мужчина, уверяли, что все было по согласию и за деньги, поэтому свои действия противоправными не считают.

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"Женщине, которая привезла потерпевшего в свой дом, уже сообщено о подозрении по ст. 149 УК Украины (торговля людьми). Что касается самого заявителя, он находится на обследовании в одном из лечебных заведений Сум. После чего вернется на родину, где его ожидают родные", - сообщили в полиции.

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Киев, Хмельницкая область, Рабство, Трудовое рабство.
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