Ночью в Киеве сожгли помещение детского сада (Фото)

Новости Украины:Неизвестные ночью подожгли помещение детского сада в Киеве, полиция расследует обстоятельства.

Ночью 28 сентября на улице Героев Днепра в Киеве возник пожар в детском саду. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"Пожар возник ночью, никто не пострадал. Сторож детского учреждения вызвала пожарных и полицию", - говорится в сообщении.

Установлено, что возгорание возникло в одной из комнат на втором этаже детского сада. На камерах видеонаблюдения обнаружили двух неизвестных молодых людей, которые ходили возле центрального входа.

"Полицейские обнаружили, что дверь запасного входа сломана, а в комнатах, где произошло возгорание, все перевернуто. Криминалисты изъяли с места происшествия окурки и отпечатки пальцев, которые, вероятно, оставили злоумышленники", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления причастных к событию лиц. Следственным отделом Оболонского управления полиции предварительно квалифицированы событие по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.