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Полиция: Личности троих погибших на железной дороге в Запорожье установлены

Полиция: Личности троих погибших на железной дороге в Запорожье установлены
15:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Полиция установила личности трех человек, тела которых были обнаружены в Запорожской области.

В пресс-службе Главного управления Нацполиции в Запорожской области, поступила информация о троих погибших, обнаруженных на железнодорожных путях в селе Павловское Вольнянского района, поступила в полицию поздно вечером 27 сентября.

Полиция установила, что погибшие - жители Вольнянска: женщина, 1994 г.р., двое мужчин, 1977 и 1972 г.р. По предварительным данным следствия, их сбил поезд.

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Открыто уголовное производство по ч.3 ст.276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, повлекшее гибель людей).

Ранее Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что у железнодорожных путей вблизи с.Павловское Вольнянского района обнаружены тела трех человек, которые предположительно были смертельно травмированы электропоездом.

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Поезд, Запорожская область, Нацполиция.
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