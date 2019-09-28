Сразу 3 трупа обнаружены на ж/д путях в Запорожской области

Новости Украины:Вблизи железнодорожных путей в Запорожской области обнаружены тела 3 человек.

В пятницу, 27 сентября, вблизи с.Павловское Вольнянского района (Запорожская обл.) вблизи железнодорожного пути обнаружены тела 3 человек, которые предположительно были смертельно травмированы электропоездом, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"27 сентября в ГСЧС поступила информация, что вблизи с.Павловское Вольнянского района вблизи железнодорожного пути обнаружены тела 3 человек, которые предположительно были смертельно травмированы электропоездом", – сказано в сообщении на сайте ведомства в субботу утром.

В ГСЧС отметили, что обстоятельства гибели устанавливаются.

Напомним, к медикам Долинской центральной районной больницы 7 сентября после инцидента на железнодорожном вокзале с травмами ноги попал мужчина.

"Укрзализныця" в мае опубликовала статистику травмирования людей на железной дороге в 2019 году, согласно которой в Украине получили травмы разной степени тяжести 170 человек, среди которых 110 — несовместимые с жизнью.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства рассматривает возможность ограждения железнодорожной инфраструктуры от мест скопления людей или других объектов для обеспечения большей безопасности движения скоростных поездов.