Киевавтодор: В столице ограничат движение по Южному мосту

Новости Украины:В ночь на 29 и 30 сентября движение транспорта через Южный мост в Киеве ограничат

В ночь на 29 и 30 сентября с 21:00 до 7:00 движение эстакадой Южного моста будет ограничено, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"С 21:00 28 сентября до 7:00 29 сентября и с 21:00 29 сентября по 7:00 30 сентября будет ограничено движение по эстакаде Южного моста через ремонт водоотводного лотка", – говорится в сообщении на сайте столичной мэрии в пятницу, со ссылкой на КК "Киевавтодор".

В КГГА уточнили, что работы продлятся ночью на эстакаде в сторону левого берега.

Напомним, в воскресенье в работе нескольких станций киевского метрополитена в связи с проведением футбольного матча возможны изменения.