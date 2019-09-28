Скачать
Суббота, 28.09.2019
"Украинская история" Трампа: американские СМИ насчитали два десятка фигурантов
"Украинская история" Трампа: американские СМИ насчитали два десятка фигурантов
Трем выдающимся спортивным деятелям назначены госстипендии: указ Зеленского
Трем выдающимся спортивным деятелям назначены госстипендии
Атлетико 0:0 Реал: онлайн-трансляция матча (Видео)
Атлетико 0:0 Реал: онлайн-трансляция матча (Видео)
Компания Xiaomi готовит новые смарт-часы
Компания Xiaomi готовит новые смарт-часы

Киевавтодор: В столице ограничат движение по Южному мосту

Киевавтодор: В столице ограничат движение по Южному мосту
21:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:В ночь на 29 и 30 сентября движение транспорта через Южный мост в Киеве ограничат

В ночь на 29 и 30 сентября с 21:00 до 7:00 движение эстакадой Южного моста будет ограничено, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"С 21:00 28 сентября до 7:00 29 сентября и с 21:00 29 сентября по 7:00 30 сентября будет ограничено движение по эстакаде Южного моста через ремонт водоотводного лотка", – говорится в сообщении на сайте столичной мэрии в пятницу, со ссылкой на КК "Киевавтодор".

В КГГА уточнили, что работы продлятся ночью на эстакаде в сторону левого берега.

Отреставрированный старинный храм показали киевлянам

Напомним,  в воскресенье в работе нескольких станций киевского метрополитена в связи с проведением футбольного матча возможны изменения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, КГГА, Киевавтодор, Южный мост.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Скандальные снимки: что происходит с Анастасией Заворотнюк (Фото)
02 Именины (День Ангела) Людмилы: значение имени и поздравления
03 Полезная зелень: почему не стоит злоупотреблять
04 Стефанчук анонсировал отход от "турборежима" работы Рады
05 Новолуние 28 сентября: о чем мечтать, чтобы сбылось
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Что случилось с судном с украинцами в Атлантике: подробности происшествия
Что случилось с судном с украинцами в Атлантике: подробности
Осенние тропики: новая неделя начнется с тепла и дождей
Осенние тропики: новая неделя начнется с тепла и дождей
Зурабишвили хочет наладить отношения с РФ
Зурабишвили хочет наладить отношения с РФ
Мода 2019: шикарные образы для осеннего сезона (Фото)
Мода 2019: шикарные образы для осеннего сезона (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь