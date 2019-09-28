В воскресенье несколько станций киевского метрополитена могут изменить режим работы

Новости Украины:Киевский метрополитен ограничит работу в связи с футбольным матчем в воскресенье.

Возможны изменения в работе нескольких станций киевского метрополитена в связи с проведением футбольного матча в воскресенье, сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"После окончания футбола с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытия) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

29 сентября на НСК "Олимпийский" пройдет футбольный матч между командами "Динамо" (Киев) и СК "Днепр-1" (Днепр).

Динамо накануне игры с Днепр-1 выпустило краткий видеоролик, в котором призывает всех придти и поддержать команду.

Время начала матча - 17:00. Также стали известны котировки букмекеров на эту встречу.