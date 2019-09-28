Скачать
Суббота, 28.09.2019
Пропавшее судно с украинцами: спасатели нашли троих членов экипажа
Пропавшее судно с украинцами: спасатели нашли троих членов экипажа
Скандал в США: среди американцев растут "антитрамповские" настроения
Скандал в США: среди американцев растут "антитрамповские" настроения
Барселона в меньшинстве обыграла Хетафе, тер Штеген сделал ассист (Видео)
Барселона в меньшинстве обыграла Хетафе, тер Штеген сделал ассист (Видео)
Компания Xiaomi готовит новые смарт-часы
Компания Xiaomi готовит новые смарт-часы

В воскресенье несколько станций киевского метрополитена могут изменить режим работы

В воскресенье несколько станций киевского метрополитена могут изменить режим работы
20:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Киевский метрополитен ограничит работу в связи с футбольным матчем в воскресенье.

Возможны изменения в работе нескольких станций киевского метрополитена в связи с проведением футбольного матча в воскресенье, сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"После окончания футбола с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытия) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

29 сентября на НСК "Олимпийский" пройдет футбольный матч между командами "Динамо" (Киев) и СК "Днепр-1" (Днепр).

В столице будут судить похитителей автомобильных фар (Фото)

Динамо накануне игры с Днепр-1 выпустило краткий видеоролик, в котором призывает всех придти и поддержать команду. 

Время начала матча - 17:00. Также стали известны котировки букмекеров на эту встречу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, ФК Динамо К, Киевский метрополитен, Днепр-1.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Скандальные снимки: что происходит с Анастасией Заворотнюк (Фото)
02 Именины (День Ангела) Людмилы: значение имени и поздравления
03 Полезная зелень: почему не стоит злоупотреблять
04 Стефанчук анонсировал отход от "турборежима" работы Рады
05 Новолуние 28 сентября: о чем мечтать, чтобы сбылось
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Что случилось с судном с украинцами в Атлантике: подробности происшествия
Что случилось с судном с украинцами в Атлантике: подробности
Осенние тропики: новая неделя начнется с тепла и дождей
Осенние тропики: новая неделя начнется с тепла и дождей
Зурабишвили хочет наладить отношения с РФ
Зурабишвили хочет наладить отношения с РФ
Мода 2019: шикарные образы для осеннего сезона (Фото)
Мода 2019: шикарные образы для осеннего сезона (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь