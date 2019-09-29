Рош ха-Шана: В Умань перебросили спасательный вертолет

Новости Украины:В Умань доставили вертолет для экстренной транспортировки больных хасидов.

В составе сводного отряда спасателей в Умани появился вертолет для транспортировки больных паломников-хасидов в Киев.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"29 сентября в Умань передислоцирован еврокоптер ГСЧС. Решение руководства ГСЧС об усилении Черкасского сводного отряда еврокоптером связано с необходимостью экстренной транспортировки тяжелобольных паломников-хасидов в случае, если ситуация будет критической", - говорится в сообщении.

Отмечается, вертолет обеспечен необходимым медицинским оборудованием и соответствует всем требованиям современной экстренной медицины, а для безопасной работы воздушного судна в Умани подготовлена специальная площадка, также оборудованный необходимыми техническими и навигационными средствами.

Кроме того, были согласованы вопросы, связанные с применением этого транспорта для транспортировки больных в Киев, а также возможность осуществления полета в ночное время.

По данным ГСЧС, по состоянию на утро 29 сентября в Умань на празднование Рош-ха-Шана прибыли уже 21453 хасида.

В этом году празднование иудейского Нового года Рош-ха-Шана пройдет с 29 сентября по 1 октября.