Рош ха-Шана: В Умань перебросили спасательный вертолет

В составе сводного отряда спасателей в Умани появился вертолет для транспортировки больных паломников-хасидов в Киев.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"29 сентября в Умань передислоцирован еврокоптер ГСЧС. Решение руководства ГСЧС об усилении Черкасского сводного отряда еврокоптером связано с необходимостью экстренной транспортировки тяжелобольных паломников-хасидов в случае, если ситуация будет критической", - говорится в сообщении.
Отмечается, вертолет обеспечен необходимым медицинским оборудованием и соответствует всем требованиям современной экстренной медицины, а для безопасной работы воздушного судна в Умани подготовлена специальная площадка, также оборудованный необходимыми техническими и навигационными средствами.
Кроме того, были согласованы вопросы, связанные с применением этого транспорта для транспортировки больных в Киев, а также возможность осуществления полета в ночное время.
По данным ГСЧС, по состоянию на утро 29 сентября в Умань на празднование Рош-ха-Шана прибыли уже 21453 хасида.
В этом году празднование иудейского Нового года Рош-ха-Шана пройдет с 29 сентября по 1 октября.