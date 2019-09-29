День в ООС: Оккупанты обстреливали позиции ВСУ с тяжелых минометов

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19:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: МОУ

Новости Украины:Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали.

Незаконные вооруженные формирования 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия… В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов с нашей стороны не было", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил: дважды неподалеку Новотроицкого из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; дважды вблизи Павлополя - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелам подверглись следующие населенные пункты; Травневое, Луганское, Новолуганское, Крымское.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварным и провокационным действиям противника", - подытожили в штабе ООС.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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