Кличко лично проверил ремонтные работы на Борщаговском путепроводе (Фото)

Новости Украины:Кличко проверил, как отремонтировали скоростной трамвай.

Мэр Киева Виталий Кличко в воскресенье осмотрел Борщаговский путепровод на пересечении проспектов Комарова и Леся Курбаса с железной дорогой Киев-Волынский - Святошин, где продолжаются ремонтные работы.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Что касается самого путепровода. Мы продолжаем работы. Уже к концу 2019 года строители планируют полностью возобновить движение машин по обновленной части путепровода. С весны 2020 начнутся работы на противоположной части путепровода. И летом следующего года мы полностью возобновим автосообщение", - подчеркнул мэр Киева.

Отмечается, что Борщаговский путепровод, на котором с момента сдачи в эксплуатацию в 1967 году не проводили капитальный ремонт находился уже в аварийном состоянии. Фактически, за несколько месяцев пришлось строить новый мост, причем - без полного перекрытия движения.

На объекте установили новые балки, которые стали основой новой проезжей части моста. Обустроили новую монолитную плиту и новую гидроизоляцию. Новые деформационные швы. Параллельно продолжались работы по сварке трамвайных рельсов для их последующего монтажа. Также специалистам пришлось реставрировать нижнюю часть моста - снимать старый слой бетона и устанавливать новые металлические конструкции.

Общая длина путепровода составляет 167 метров. Но капитальный ремонт делают и на подъездах к объекту. Поэтому длина участка ремонта составляет 270 м.