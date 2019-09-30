В центре Киева мужчина взобрался на крышу и требует журналистов (Видео)

Неизвестный мужчина взобрался на крышу здания в центре Киева и выдвинул ряд требований.
Об этом сообщает «Киев оперативный».
«Прямо сейчас на Майдане Незалежности (Крещатик, 7/11) неизвестный мужчина забрался на крышу здания и кричит, что будет прыгать. Вблизи здания все оцеплено полицией, спасателями и скорой», - говорится в сообщении.
Как отмечается, мужчина выдвинул следующие требования - «две пожарные машины, журналистов и рупор».
По информации портала, мужчина также требовал «закрыть рот компании, которая пела песни на Майдане Незалежности».