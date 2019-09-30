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ФСБ принудили украинца шпионить за ВСУ

ФСБ принудили украинца шпионить за ВСУ
14:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости Украины:Гражданин Украины обратился к правоохранительным органам из-за того, что ФСБ заставляли передавать данные о местах нахождения ВСУ.

Представители ФСБ заставляли гражданина Украины шпионить за Вооруженными силами Украины.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым, к правоохранительным органам автономии обратился гражданин Украины, который в сентябре 2016 года, находясь на оккупационному "пункте пропуска "Джанкой", был доставлен российскими пограничниками к представителям ФСБ. Отмечается, что они заставляли указанного гражданина к негласному сотрудничеству в интересах Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

"Представители "спецслужб" заставляли гражданина Украины собирать и передавать информацию относительно мест дислокации военной техники Вооруженных сил Украины в Геническом районе Херсонской обл., членов Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" и крымско-татарского батальона "Аскер", - говорится в сообщении.

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Прокуратура автономии сообщает, в связи с тем, что лицо не совершило никаких действий во исполнение преступного задания и добровольно обратилась к представителям правоохранительных органов автономии, согласно ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, будет решен вопрос об обращении в суд с ходатайством об освобождении лица от уголовной ответственности.

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СБУ, Россия, Крым, РФ, ФСБ, Шпион, ВСУ.
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