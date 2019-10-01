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Праведники Украины и Бабьего Яра получат материальную помощь

Праведники Украины и Бабьего Яра получат материальную помощь
14:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твитер

Новости Украины:В Киеве Праведники Украины и Бабьего Яра, по случаю годовщины Дня памяти жертв Бабьего Яра получат одноразовую материальную помощь.

По случаю Дня памяти жертв Бабьего Яра в 2019 году Праведники Украины и Праведники Бабьего Яра получат единоразовую материальную помощь за счет бюджета Киева в размере 7,5тыс. грн, сообщила заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Марина Хонда.

"Трагедия Бабьего Яра - одна из самых трагических страниц истории Второй мировой войны. 78 лет назад в киевском урочище нацисты начали массовые расстрелы мирных граждан. Мы должны помнить эту трагедию и не допустить ее повторения в будущем. Выплата материальной помощи - это едва ли не наименьшее, что город может сделать для тех людей, которые спасали других от нацистского расстрела", - цитирует во вторник Хонду пресс-служба КГГА.

Так, согласно соответствующему распоряжению главы КГГА № 1714, 73-м Праведникам Украины и Праведникам Бабьего Яра будет выплачена единоразовая материальная помощь в рамках городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам" на 2019-2021 годы. Выплаты в размере 7,5тыс. грн поступят на счет многофункциональной электронной карты "Муниципальная карта "Карточка киевлянина".

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"Единоразования адресная социальная материальная помощь, которая не была своевременно выплачена гражданину по независимым от него причинам, в случае смерти этого гражданина будет выплачена членам семьи умершего", - говорится в сообщении.

Во время немецкой оккупации Киева в 1941-1943 годах Бабий Яр стал местом массовых расстрелов и захоронений, где согласно только официальным данным погибло более 100 тыс военнопленных, коммунистов, националистов, подпольщиков и лиц еврейской национальности. Наиболее массовыми расстрелы были в первые дни оккупации – в конце сентября 1941 года.

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Бабий Яр как место массовых казней просуществовал ровно два года - с 29 сентября 1941 года по 29 сентября 1943-го. Число жертв - представителей разных национальностей - превышает 150 тыс. человек.

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Киев, КГГА, Бабий Яр, Марина Хонда, Праведники Украины, Праведники Бабьего Яра.
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