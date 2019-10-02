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Владельцы "евроблях" требуют принять их законопроект о растаможке

Владельцы "евроблях" требуют принять их законопроект о растаможке
14:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Также протестующие требуют отставки главы таможенной службы Максима Нефедова.

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией, которые митингуют в правительственном квартале в Киеве, требуют от Верховной Рады зарегистрировать их законопроект о доступной растаможке автомобилей на еврономерах, признать этот законопроект как неотложный и передать его на голосование в парламент.

Об этом сообщается на странице организации "Автоевросила" в Facebook.

Еще одним требований активистов является отставка главы таможенной службы Максима Нефедова в связи с коррупцией на таможне.

К активистам уже вышел глава комитета налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и пообещал ускорить процесс принятия, рассмотрения и голосования законопроекта о доступной растаможке.

Также отмечается, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал выйти с обращением относительно личного контроля в кратчайшие сроки решить вопрос доступной растаможки.

Под Радой собираются владельцы "евроблях" и националисты

Как сообщалось ранее,  с утра перед зданием Верховной Рады и правительства проходит митинг "Автоевросилы".

Как сообщалось ранее, Кабинет министров отложил введение штрафов для владельцев нерастаможенных авто на еврономерах.

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Киев, Митинг, Максим Нефедов, АвтоЕвроСила.
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