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В Нацполиции рассказали детали спецоперации в которой погиб иностранец

В Нацполиции рассказали детали спецоперации в которой погиб иностранец
17:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Деталями спецоперации поделился во время брифинга начальник полиции Киева Андреем Крищенко.

Командир спецподразделения КОРД, который сегодня утром проводил спецоперацию в Киевской области заявил, что злоумышленник сначала стрелял по спецназовцам в дверь, потом выбил их ногой и с двумя пистолетами в руках продолжил огонь на поражение, во время которого и был ликвидирован группой прикрытия.

Об этом он сообщил на совместном брифинге с начальником полиции Киева Андреем Крищенко.

Крищенко отметил, что вчера вечером было установлено, что "он (злоумышленник - ред) может находиться в селе Хотяновка Киевской области. Там работали наши оперативники, следователи и уже сегодня, в 6.00 было установлено его местонахождение - в частном секторе небольшой домик, временное сооружение для проживания людей. После этого было принято решение о задержании. Спецподразделение КОРД вышло на задержание, в ходе которого преступник, несмотря на то, что в громкоговоритель было сказано, что проводится полицейская операция и наши полицейские идентифицировали себя - он открыл огонь и был уничтожен".

Спецоперация КОРД в селе на Киевщине завершилась ликвидацией иностранца 

По словам руководителя столичной полиции, на месте происшествия работали следователи, которые выявили в помещении три боевых пистолета иностранного производства.

"В настоящее время возбуждено уголовное производство по статье 348 УК (покушение на жизнь сотрудников полиции) и ГБР, с целью проверки действий моих подчиненных возбуждено уголовное производство по статье 115 УК (умышленное убийство)", - добавил Корищенко.

Также он отметил, что полиция предоставит оперативное видео, с разрешения следователя, "чтобы ни у кого не осталось сомнений в правомерности действий наших полицейских, которые применяли оружие".

В свою очередь командир спецподразделения КОРД, который проводил спецоперацию, и имя которого не называется, заявил, что перед проведением операции были осуществлены мероприятия по предотвращению рисков, которые могли возникнуть как для сотрудников полиции, так и для гражданских лиц.

"Для того, чтобы сохранить жизнь себе и жизнь ему, потому что нашей задачей было задержание, а не ликвидация мы использовали автомобиль, который был оборудован спецсигналами и маркировкой полиции, был использован громкоговоритель в переговорах во время того, как была взята под контроль местность, и он был предупрежден, что работает Нацполиция, чтобы он позволил открыть помещение, чтобы проверить его личность", - отметил он.

"При осмотре того контейнера, в котором он находился, - мы его не увидели, потому что он спрятался где-то, видимо под кроватью. Когда мы пытались, применяя все меры безопасности, потому что он мог применить взрывоопасные предметы, открыть дверь, он совершил несколько выстрелов через дверь, выбил их ногой и с двумя пистолетами в руках осуществлял выстрелы в полицейских. Но у нас были группы прикрытия, которые прикрывали штурмовые группы, и они произвели огонь на поражение, потому что там по-другому нельзя было никак действовать, потому что мы могли сами погибнуть на том месте", - добавил командир спецподразделения КОРД.

На Харьковщине пойман подозреваемый в убийстве 

Он отметил, что в результате операции были ранены два спецназовца. "У одного сотрудника ранение плеча и сквозное ранение предплечья, у другого - ранение грудной клетки к счастью, пуля не проникла через верхнюю часть бронежилета и застряла в последнем слое, и ранение кисти", - рассказал он.

В Киеве во время спецоперации полицейские ликвидировали иностранца, который 10 дней назад на Оболони стрелял в сотрудников КОРДа. Во время сегодняшнего задержания злоумышленник ранил еще двоих спецназовцев, которые были госпитализированы. 

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Киевская область, Андрей Крищенко, Нацполиция, КОРД.
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