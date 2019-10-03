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Правоохранители пришли с обысками на ряд предприятий ОПК Украины

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Правоохранители пришли с обысками на ряд предприятий ОПК Украины
00:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: НПУ

Новости Украины:Нацполиция проводит обыски на ряде предприятий оборонного комплекса Украины.

Сегодня, 2 октября, на территории городов Житомир и Киев работники Национальной полиции Украины и Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Киеве, под процессуальным руководством Военной прокуратуры Центрального региона Украины, с участием спецподразделения КОРД проводят ряд санкционированных обысков.

Об этом информирует Нацполиция.

"Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по факту присвоения бюджетных средств при закупке комплектующих к бронетанковой технике", - отмечается в сообщении.

В Нацполиции заметили, что сумма ущерба устанавливается.

Как сообщалось ранее, ранее в пресс-службе ГБР сообщили, что их сотрудники проводят обыски на Житомирском бронетанковом заводе в поселке Новогуйвинское.

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В пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины отметили, что "речь идет о серьезных нарушениях, поскольку это одно из стратегических предприятий государства".

Детали дела правоохранители пообещали сообщить позже.

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Киев, Житомир, ГБР, ОПК, Военная прокуратура, Нацполиция.
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