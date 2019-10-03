Москаль рассказал о попытках России разжечь конфликт на Закарпатье

Новости Украины:Геннадий Москаль об очень большой угрозе отделения Закарпатья в 2018 году.

Спецслужбы России в 2018 году пытались спровоцировать межэтнический конфликт на Закарпатье, чтобы оторвать регион от Украины.

Об этом заявил бывший глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль, передает «Обозреватель». По его словам, местное население не позволило втянуть себя в провокационные действия.

На вопрос, существует ли угроза отделения Закарпатья, бывший глава ОГА ответил: "Угроза была очень велика в 2018 году. Тогда как по команде все, я не хочу давать перечень телеканалов, приехали на Закарпатье показывать, какие венгры – языка не знают, всякие глупости... ФСБ имеет очень большое влияние на СМИ".

Так, Москаль отмечает, что за этой провокацией стояло "пятое разведывательное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации".

"Путин своим указом пятое управление создал, которое работает по Украине, по Грузии и по Молдове. Остальное они считают благонадежными и по ним не работают. Они укомплектованы, очень много этнических украинцев, разговаривают так хорошо, еще и на диалектах", – поведал Москаль.

Как отметил экс-глава области, если бы угрозу вовремя не сняли, "сегодня имели бы еще одну горячую точку – это Закарпатье".

"Дело в том, что местное население стало на мою сторону, на сторону облгосадминистрации, потому что там была попытка венгров поссорить с украинцами. Но когда мы посмотрели, кого нанимали для проведения всевозможных провокационных действий... Я хочу, пользуясь возможностью, поблагодарить всем закарпатцам, что ни один из них не принимал участия в этих позорных акциях. Все были с Киевской, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской областей, но из Закарпатской никого не было", – отметил Москаль.