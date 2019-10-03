Скачать
Четверг, 03.10.2019
Главные события 2 октября: "формула Штайнмайера" и "окончательное предложение" по Brexit
Главные события 2 октября: "формула Штайнмайера" и "окончательное предложение" по Brexit
Дело компании Байдена: Шокин рассказал, почему остановили расследование
Дело Байдена: Шокин рассказал, почему остановили расследование
Деревянченко и Головкин провели дуэль взглядов (Видео)
Деревянченко и Головкин провели дуэль взглядов (Видео)
Приметы и обряды на 3 октября - День Астафия
Приметы и обряды на 3 октября - День Астафия

Утренняя сводка ООС за 3 октября: количество обстрелов

Утренняя сводка ООС за 3 октября: количество обстрелов
08:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:В штабе ООС сообщили, что один боец ВСУ ранен с начала среды в результате 40 обстрелов боевиков на Донбассе.

За среду и ночь четверга боевики 40 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе, в результате чего получил ранения украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", – говорится в сводке, обнародованной в четверг утром на странице пресс-центра штаба ООС в Фейсбук.

За минувшие сутки боевики 30 раз открывали огонь по позициям ООС из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также из вооружения БМП, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Москаль рассказал о попытках России разжечь конфликт на Закарпатье

"Кроме того, противник трижды совершил обстрелы из миномета калибра 120-мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе участка разведения сил и средств неподалеку Золотого", – добавили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 13 обстрелов позиций ООС: трижды вблизи Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов, стрелкового оружия, а также с применением БПЛА с подвесом для сброса гранатометным выстрелов; дважды неподалеку Новотроицкого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; дважды вблизи Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды неподалеку Водяного - из минометов калибра 82-мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Николаевки - из автоматического гранатомета; неподалеку Новогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов; вблизи Новогригорьевки - из противотанкового ракетного комплекса, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку Верхнеторецкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 17 обстрелов украинских позиций: неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Зайцевого - из ручного противотанкового гранатомета; дважды вблизи Катериновки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку от Южного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; четыре раза вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; трижды неподалеку Золотого - из миномета калибра 120-мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Новгородского - из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета; неподалеку Троицкого - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; вблизи Кряковки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Хутора Вольного - из миномета калибра 82-мм, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Луганского - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

С начала текущих суток боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" они совершили 7 обстрелов позиций ООС: неподалеку Новогнатовки - из автоматического гранатомета; трижды вблизи Новотроицкого - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Водяного - из стрелкового оружия; вблизи Березовой из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Павлополя - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 3 обстрела украинских позиций: неподалеку Луганского - из минометов калибра 120-мм и 82-мм и станковой противотанкового гранатомета; дважды вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82-мм и гранатометов различных систем.

"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", – отметили в штабе ООС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, ВСУ, Операция Объединенных сил, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 3 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Кондратюк призвала расшифровать украинцам "формулу Штайнмайера"
03 Не выдержал издевательств: в Одессе трехлетний мальчик сбежал из дома
04 Зеленский - о перезапуске законодательной сферы Украины
05 "Формула Штайнмайера": Канадская диаспора обратилась к Зеленскому
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кто сменит Разумкова: в &quot;Слуге народа&quot; назвали &quot;наиболее вероятную&quot; кандидатуру
Кто сменит Разумкова: в "Слуге народа" назвали "наиболее вероятную" кандидатуру
Трамп: Было бы замечательно наладить отношения с Россией, и мы будем делать это
Трамп: Было бы замечательно наладить отношения с Россией
Начинаем утепляться: прогноз погоды на завтра
Начинаем утепляться: прогноз погоды на завтра
WYN WALLET 2.0: сверхтонкий кошелек из углеродного волокна за $22
WYN WALLET 2.0: сверхтонкий кошелек из углеродного волокна за $22
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь