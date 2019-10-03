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Оккупационные власти продолжают незаконно призывать крымчан на службу в ВС РФ

Оккупационные власти продолжают незаконно призывать крымчан на службу в ВС РФ
09:07 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:На территории Крыма проходит незаконная призывная компания.

На временно оккупированной территории Автономной республики Крым (АРК), в нарушение международных норм, проходит незаконная призывная компания, за уклонение от службы в РФ на крымчан открываются уголовные производства и выносятся приговора. Прокуратура АРК осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконного призыва крымчан на службу в Вооруженные силы РФ.

"Этой весной на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя, в очередной раз прошла незаконная призывная компания, по итогам которой 3400 крымчан отправились служить в вооружённые силы РФ. При этом, с начала года, оккупационными "правоохранительными органами" было открыто около 20 уголовных дел в отношении крымчан за уклонение от службы в Вооруженных силах РФ. В 17 делах уже вынесены обвинительные приговора", – сообщается на Телеграм-канале прокуратуры АРК.

Отмечается, что с 2015 по 2019 года в Крыму незаконно призвали на военную службу более 18,8 тыс. жителей. Российские правоохранители открыли 73 уголовных производства, в 67 производствах уже вынесены приговора за уклонение от военной службы.

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"1 октября 2019 года стартовал осенний призыв на военную службу, таким образом, оккупационная власть, Невзирая на грубое нарушение норм Женевское конвенции IV, продолжает совершать военные преступления, заставляя жителей оккупированного полуострова служит в армии РФ", – сказано в сообщении.

Прокуратура АРК осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконного призыва крымчан на службу в ВС РФ по ч.1 ст.438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

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Прокуратура полуострова обращается к пострадавшим от действий оккупационных властей с предложением сообщить о нарушении прав анонимно или через официальный сайт прокуратуры.

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Россия, Крым, Севастополь, РФ, ВС РФ.
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