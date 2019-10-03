Оккупационные власти продолжают незаконно призывать крымчан на службу в ВС РФ

Новости Украины:На территории Крыма проходит незаконная призывная компания.

На временно оккупированной территории Автономной республики Крым (АРК), в нарушение международных норм, проходит незаконная призывная компания, за уклонение от службы в РФ на крымчан открываются уголовные производства и выносятся приговора. Прокуратура АРК осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконного призыва крымчан на службу в Вооруженные силы РФ.

"Этой весной на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя, в очередной раз прошла незаконная призывная компания, по итогам которой 3400 крымчан отправились служить в вооружённые силы РФ. При этом, с начала года, оккупационными "правоохранительными органами" было открыто около 20 уголовных дел в отношении крымчан за уклонение от службы в Вооруженных силах РФ. В 17 делах уже вынесены обвинительные приговора", – сообщается на Телеграм-канале прокуратуры АРК.

Отмечается, что с 2015 по 2019 года в Крыму незаконно призвали на военную службу более 18,8 тыс. жителей. Российские правоохранители открыли 73 уголовных производства, в 67 производствах уже вынесены приговора за уклонение от военной службы.

"1 октября 2019 года стартовал осенний призыв на военную службу, таким образом, оккупационная власть, Невзирая на грубое нарушение норм Женевское конвенции IV, продолжает совершать военные преступления, заставляя жителей оккупированного полуострова служит в армии РФ", – сказано в сообщении.

Прокуратура АРК осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконного призыва крымчан на службу в ВС РФ по ч.1 ст.438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Прокуратура полуострова обращается к пострадавшим от действий оккупационных властей с предложением сообщить о нарушении прав анонимно или через официальный сайт прокуратуры.