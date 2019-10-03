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У Харькова появился новый город-партнер

У Харькова появился новый город-партнер
22:03 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества и планы реализации совместных мероприятий.

Договор о сотрудничестве между Харьковом и Минском был подписан в четверг в Житомире в ходе Второго форума регионов Украины и Беларуси.

"Со стороны Харькова документ подписал секретарь Харьковского горсовета Александр Новак, со стороны Минска - глава Минского городского исполнительного комитета Анатолий Сивак. Теперь у Харькова - 34 иностранных города-партнера в 23 странах", - сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества и планы реализации совместных мероприятий. В частности, представители Харькова передали Сиваку приглашение от городского головы Геннадия Кернеса посетить город для укрепления контактов и развития сотрудничества.

Развитие судоходства на реках Припять и Днепр: Криклий о сотрудничестве Украины с Беларусью

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины намерено подписать соглашение о либерализации автомобильных перевозок с Республикой Беларусь, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе пресс-конференции в Житомире в четверг.

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Харьков, Беларусь, Минск.
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