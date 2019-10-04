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На выходных в Киеве произойдут изменения в работе наземного транспорта: детали

На выходных в Киеве произойдут изменения в работе наземного транспорта: детали
14:59 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Изменения произойдут 4-6 октября в связи с проведением Киевского международного марафона.

В Киеве 4-6 октября общественный наземный транспорт будет работать с изменениями в связи с проведением масштабного спортивного мероприятия - 10-го Киевского международного марафона Wizz Air Kyiv City Marathon, во время которого с вечера 4 октября до вечера 6 октября в центре города будут перекрывать движение транспорта.

Об этом сообщили в КП "Киевпасстранс".

Так, на время монтажа и демонтажа конструкций и оборудования для проведения марафона с 21:00 4 октября до 08:00 6 октября и с 16:00 до 22:00 6 октября организована работа:

  • троллейбусов маршрута №6 - от Минского массива до станции метро "Лукьяновская";
  • троллейбусов маршрута №№ 16, 18 - соответственно от улицы Академика Туполева и улицы Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

На время проведения забега на дистанцию 10 км 5 октября с 13:00 до 18:10 будут курсировать:

автобусы маршрута №114 - на участках от ул. Милославской до Европейской площади и от железнодорожного вокзала "Центральный" - далее по ул. Петлюры - б-р Т. Шевченко - ул. Леонтовича - в обратном направлении по той же схеме;

  • автобусы маршрута №24 - от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до Европейской площади;
  • троллейбусы маршрута №3 - от Железнодорожного массива (ул. Волгоградская) до железнодорожного вокзала "Южный";
  • троллейбусы маршрута №5 - от ул. Белицкой до ст. м "Нивки";
  • троллейбусы маршрута №7 - от ул. Чернобыльской до ст. м "Нивки";
  • троллейбусы маршрута №8 - от. ул. Смелянского до железнодорожного вокзала "Южный";
  • троллейбусы маршрута №9 - от Международного аэропорта "Киев" (Жуляны) до железнодорожного вокзала "Южный";
  • троллейбусы маршрута №12 - от ст. м "Васильковская" до ст. м "Лыбидская";
  • троллейбусы маршрута №14 - от Ботанического сада до ст. м "Дворец Спорта";
  • троллейбусы маршрута №17 - от площади Космонавтов до железнодорожного вокзала "Южный";
  • троллейбусы маршрута №№ 40, 40-К - от ул. Кадетский гай до ул. Волгоградской (Железнодорожный массив);
  • автобусы маршрута №2 - от ул. Булгакова до ст. м "Берестейская";
  • автобусы маршрута №5 - от ул. Изюмской до ул. Жилянской;
  • автобусы маршрута №20 - от ж/м Корчеватое до ст. м "Лыбидская";
  • автобусы маршрута №69 - от ул. Литвиненко-Вольгемут до железнодорожного вокзала "Южный";
  • автобусы маршрута №118 - от ст. м "Черниговская" до железнодорожного вокзала "Центральный".

В воскресенье, 6 октября с 08:00 до 16:00 временно приостановят движение автобусов маршрутов №№ 5, 24, 55, 118 и трамваев маршрутов №№14, 15, 18, а также организуют движение:

  • автобусов маршрута №20 - от жилого массива Корчеватое до ст. м "Лыбидская";
  • автобусов маршрута №51 - от ст. м "Красный Хутор" до ст. м "Черниговская";
  • автобусов маршрута №53 - от Рыбальского полуострова до ст. м "Тараса Шевченко";
  • автобусов маршрута №62 - от Ботанического сада до ст. м "Арсенальная";
  • автобусов маршрута №69 - от ул. Литвиненко-Вольгемут до железнодорожного вокзала "Южный";
  • автобусов маршрута №72 - от ул. Свободы до ст. м "Тараса Шевченко";
  • автобусов маршрута №114 - от ул. Милославской до железнодорожной ст. "Зенит";
  • автобусов маршрута №115 - от железнодорожного вокзала "Дарница" до ст. м "Черниговская";
  • автобусов маршрута №119 - от ул. Василия Касияна до Воздухофлотского путепровода;
  • троллейбусов маршрута №3 - от железнодорожного массива до железнодорожного вокзала "Южный";
  • троллейбусов маршрутов №№5, 7, 8, 17, 19-Д - соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянского, площади Космонавтов и ул. Кадетский Гай до Воздухофлотского путепровода;
  • троллейбусов маршрутов №№6, 16, 18, 19, 33 - соответственно от Минского массива, ул. Академика Туполева, ул. Сошенко и ул. Ольжича до ст. м "Лукьяновская";
  • троллейбусов маршрута №9 - от аэропорта "Киев" до железнодорожного вокзала "Южный";
  • троллейбусов маршрута №12 - от ст. м "Васильковская" до ст. м "Лыбидская";
  • троллейбусов маршрута №14 - от Ботанического сада до ст. м "Дворец Спорта";
  • троллейбусов маршрута №38 - от ст. м "Выдубичи" до б-р Леси Украинский (ул. Новогоспитальной)
  • троллейбусов маршрута №40 - от ул. Кадетский гай до железнодорожного массива (ул. Волгоградская)
  • троллейбусов маршрута №43 - от Кибернетического центра до ст. м "Лыбидская";
  • троллейбусов маршрута №50 - от ул. Милославской до Дарницкого площади;
  • трамваев маршрута №12 - от Пущи-Водицы до Подольского ТРЕД;
  • трамваев маршрута №16 - от ст. м "Героев Днепра" до Подольского ТРЕД;
  • трамваев маршрута №19 - от площади Тараса Шевченко до Подольского ТРЕД;
  • троллейбусов маршрутов №№30, 30-К, 31, 47 - от ул. Милославской до ст. м "Дарница".

В свою очередь в Киевской горгосадминистрации напоминают, что начнут перекрывать некоторые улицы города с вечера пятницы, 4 октября.

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Киев, Марафон, Троллейбус, Автобус, Наземный траспорт.
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