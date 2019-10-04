В ОБСЕ приветствуют открытие временного обходного моста в Станице Луганской

Новости Украины:По словам Мирослава Лайчака, председателя ОБСЕ, это шаг к облегчению жизни тысяч мирных граждан.

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел и по европейским вопросам Словацкой Республики Мирослав Лайчак приветствует открытие временного обходного моста в Станице Луганской.

Об этом Лайчак сообщил в микроблоге Twitter.

"Я приветствую открытие обходного пешеходного моста в Станице Луганской. Это большой шаг в правильном направлении, и он облегчит жизнь тысяч местных жителей. Теперь надо сосредоточиться на восстановлении самого моста до того, как начнется зима", - подчеркнул Лайчак.

Сегодня в Станице Луганской открыли временный обходной мост. Одновременно был начат демонтаж разрушенных конструкций основного моста.