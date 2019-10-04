Потери на Донбассе: в сети появилось имя убитого боевиками украинского солдата

3 октября в зоне проведения операции Объединенных Сил в Луганской области пули снайпера наемников РФ погиб 28-летний боец Юрий Тышик.
Об этом сообщает "Волынская правда".
Погибший - военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады.
"3 октября вечером в зоне ООС снайпер убил украинского защитника, жителя села Мызово Старовыживского района (Волынской области) Юрия Тышика", - пишет издание.
3 октября военный стоял на блокпосте, где в него попал снайпер наемников РФ. Староста сельсовета Татьяна Сарапина сказала, что дата и место захоронения пока неизвестны.
Напомним, в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.