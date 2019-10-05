Топливный бак со смартфонами, или как украинец перевозил контрабанду (Видео)

На линии разграничения украинец заправил топливный бак своего "Шевроле" смартфонами. Об этом рассказали в Госпогранслужбе. Общая обзорная группа в составе пограничников и таможенников в топливном баке автомобиля обнаружила скрытые 33 мобильные телефоны общая стоимость которых составляет около 80 000 гривен Ловкача, который решил таким образом скрыто переместить товар на временно оккупированную территорию Украины передано представителям ДФС для принятия соответствующего правового решения.