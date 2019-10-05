Скачать
Суббота, 05.10.2019

Топливный бак со смартфонами, или как украинец перевозил контрабанду (Видео)

На линии разграничения украинец заправил топливный бак своего "Шевроле" смартфонами. Об этом рассказали в Госпогранслужбе. Общая обзорная группа в составе пограничников и таможенников в топливном баке автомобиля обнаружила скрытые 33 мобильные телефоны общая стоимость которых составляет около 80 000 гривен Ловкача, который решил таким образом скрыто переместить товар на временно оккупированную территорию Украины передано представителям ДФС для принятия соответствующего правового решения.
Фото: dpsu.gov.ua
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Контрабанда, Госпогранслужба, КПВВ.
10:03 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь