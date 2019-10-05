Вследствие обстрелов оккупантов погиб 33-х летний военнослужащий из Черкащины

Новости Украины:Погибший вчера от вражеских обстрелов на Донбассе военнослужащий был мехводом 1-я отдельной танковой Северской бригады.

Вследствие вражеских обстрелов вчера на Донбассе от ранений, не совместимых с жизнью, погиб 33-летний украинский воин Олег Ременный.

Об этом в Facebook сообщает 1-я отдельная танковая Северская бригада.

"С тяжелым сердцем сообщаем, что 4 октября в результате вражеского обстрела на одной из передовых позиций погиб наш побратим и друг, старший солдат Олег Владимирович Ременный", - говорится в сообщении.

Ременный был из города Шпола Черкасской области. Его призвали на службу в 2017 году механиком-водителем разведывательной роты 1-й отдельной танковой Северской бригады. Он с первых дней вместе с бригадой защищал границы Украины на Донбассе.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки на Донбассе оккупанты 32 раза нарушили режим тишины, погиб один украинский боец, еще двое получили ранения.