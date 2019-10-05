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День в ООС: оккупанты ранили военнослужащего ВСУ

День в ООС: оккупанты ранили военнослужащего ВСУ
19:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен украинский военный.

Незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил. 

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия… В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Кроме того, в нарушение Минских соглашений боевики из миномета калибра 82 мм обстреляли участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил неподалеку Гнутово по направлению Заиченкового - из стрелкового оружия, вблизи Новогнатовки по направлению Стили - из автоматического гранатомета, неподалеку Старогнатовки по направлению Новоласпы - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Павлополя по направлению Украинского – из автоматического гранатомета.

Вследствие обстрелов оккупантов погиб 33-х летний военнослужащий из Черкащины

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник пять раз обстрелял позиции Объединенных сил неподалеку Золотого по направлению Первомайского - из миномета калибра 82 мм, вблизи Хутора Свободного по направлению Золотого - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, неподалеку Южного по направлению "Шахта им.Гагарина" - из минометов калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия, вблизи Майорской по направлению Зайцево - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, дважды неподалеку Луганского по направлению Калиновки - из гранатометов различных систем.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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