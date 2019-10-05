Их уже семь: новый артиллерийский катер прибыл в Одессу (Видео)

В Одессу прибыл ещё один, уже седьмой, вновь построенный малый бронированный артиллерийский катер. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. "Это 7-й корпус из серии катеров проекта 58155, МБАК. Он был заложен на судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском" в 2018-м и спущен на воду 3 апреля 2019 года. В Одессе катер будет проходить ведомственные, а затем и государственные испытания. Седьмой малый бронированный артиллерийский катер несколько отличается от предыдущих шести. Вскоре катер протестируют в акватории Черного моря у берегов Одесчины", - отмечается в сообщении.