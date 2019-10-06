В Марьинке в результате взрыва погибла семья

Новости Украины:На месте трагедии работает следственная группа, причины трагедии выясняются.

В субботу в Марьинке в результате взрыва в многоквартирном доме погибли мужчина и женщина. Трагедия произошла около 15.20. Сообщение о происшествии поступило в полицию от местных жителей.

В квартире, где произошел взрыв, обнаружены тела двух погибших - мужчины и женщины. На месте работают полицейские, ГСЧС, взрывотехники и криминалистическая лаборатория.

Причина взрыва устанавливается. В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщалось ранее, в Херсоне полиция устанавливает обстоятельства взрыва под окном дома одного из советников председателя Херсонской облгосадминистрации.

Коме этого, в Запорожье в руках девочки заискрил и задымился мобильный телефон.