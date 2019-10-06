Карпаты снова в снегу (Фото)

В субботу, 6 октября, в Карпатах выпал и продолжает падать снег.
Об этом сообщает snig.info.
Снегом покрыты, в частности, горнолыжные курорты Драгобрат, Буковель, Тростян, Захар Беркут, Пилирец и другие.
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На Закарпатті випав сніг: вершини Карпат побіліли У Карпатах випав і продовжує падати сніг.Драгобрат, Захар Беркут, Тростян і Буковель білі Переходьте на наш сайт Pershij.com.ua (посилання у шапці профілю) та дивіться пряме включення із засніжених гір. #Закарпаття #Карпати #гори #сніг #осінь #зима #Драгобрат #ЗахарБеркут #Тростян #Буковель #новини #Першийcomua #pershijcomua
Наблюдать за первым снегом в Карпатах можно онлайн через видеокамеры на ресурсе.
Как сообщалось, по данным синоптиков, по всей территории Украины в ближайшие ночи ожидаются заморозки.
В частности, ночью 7-9 октября в северных, западных и центральных областях сильные заморозки в воздухе 0-5°, по Киеву заморозки 0-3°.