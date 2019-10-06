Карпаты снова в снегу (Фото)

Новости Украины:В Карпатах снова выпал снег.

В субботу, 6 октября, в Карпатах выпал и продолжает падать снег.

Об этом сообщает snig.info.

Снегом покрыты, в частности, горнолыжные курорты Драгобрат, Буковель, Тростян, Захар Беркут, Пилирец и другие.

Наблюдать за первым снегом в Карпатах можно онлайн через видеокамеры на ресурсе.

Как сообщалось, по данным синоптиков, по всей территории Украины в ближайшие ночи ожидаются заморозки.

В частности, ночью 7-9 октября в северных, западных и центральных областях сильные заморозки в воздухе 0-5°, по Киеву заморозки 0-3°.