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Дождливо, прохладно и сыро: прогноз погоды на воскресенье

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Дождливо, прохладно и сыро: прогноз погоды на воскресенье
08:12 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:Синоптики спрогнозировали переменчивую погоду в Украине.

Сегодня, 6 октября, в Украину продолжится вторжение прохладного воздуха, дождить будет на западе и севере Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Украгидрометцентра.

Отмечается, что  в большинстве западных областей, ночью и в восточной части умеренные, местами значительные дожди. В северных и Черкасской областях местами небольшие дожди, остальная территория - без осадков.

Карта осадков 6 октября

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Карта ветров 6 октября

Прогноз погоды на воскресенье, 6 октября, по Украине:

  • Ужгород – +9...+11, сильный дождь

  • Львов – +7...+9, дождь

  • Ивано-Франковск – +7...+9, сильный дождь

  • Тернополь – +7..+9, небольшой дождь

  • Черновцы – +8...+10, сильный дождь

  • Хмельницкий – +8...+10, переменная облачность, без осадков

  • Луцк – +7...+9, переменная облачность, без осадков

  • Ровно – +8...+10, небольшой дождь

  • Житомир – +9...+11, небольшой дождь

  • Винница – +9...+11, переменная облачность, без осадков

  • Одесса – +13...+15, переменная облачность, без осадков

  • Николаев – +13...+15, переменная облачность, без осадков

  • Херсон – +12...+14, переменная облачность, без осадков

  • Симферополь – +12...+14, переменная облачность, без осадков

  • Кропивницкий – +10...+12, переменная облачность, без осадков

  • Черкассы – +10...+12, небольшой дождь

  • Чернигов – +9...+11, небольшой дождь

  • Сумы – +8...+10, небольшой дождь

  • Полтава – +10...+12, переменная облачность, без осадков

  • Днепр – +10...+12, переменная облачность, без осадков

  • Запорожье – +12...+14, переменная облачность, без осадков

  • Донецк – +11...+13, переменная облачность, без осадков

  • Луганск – +11...+13, переменная облачность, без осадков

  • Харьков – +9...+11,  переменная облачность, без осадков

  • Киев – +8...+10, небольшой дождь

Погода 6 октября

Температура воздуха ночью 2-7°, в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях местами заморозки на поверхности почвы 0-3°, в восточных областях и на Приазовье местами 8-11° тепла; днем в Украине 7-12°, на юге страны до 15°.

В Карпатах ожидается дождь с мокрым снегом, ночью заморозки 3-5°, днем температура воздуха 1-3° .

В Киеве в воскресенье утром и днём небольшой дождь, ночью без осадков. Температура воздуха ночью 5-7°, днем 8-10°.

Приметы и обряды на 6 октября - Ираидин день, День Иоанна

Синоптик Наталья Диденко посоветовала "надеть шапки и держаться уютных котов и своих людей".

Народный прогноз погоды

Если бурьяны высоки — будет много снега.

Если крики улетающих на юг диких гусей доносятся с высоты — зима наступит скоро и будет долгой и холодной.

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Погода, Укргидрометцентр, Осень, Дождь, Октябрь, Холод, Прогноз погоды, 6 октября.
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