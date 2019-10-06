Дождливо, прохладно и сыро: прогноз погоды на воскресенье

Новости Украины:Синоптики спрогнозировали переменчивую погоду в Украине.

Сегодня, 6 октября, в Украину продолжится вторжение прохладного воздуха, дождить будет на западе и севере Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Украгидрометцентра.

Отмечается, что в большинстве западных областей, ночью и в восточной части умеренные, местами значительные дожди. В северных и Черкасской областях местами небольшие дожди, остальная территория - без осадков.

Карта осадков 6 октября

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Карта ветров 6 октября

Прогноз погоды на воскресенье, 6 октября, по Украине:

Ужгород – +9...+11, сильный дождь

Львов – +7...+9, дождь

Ивано-Франковск – +7...+9, сильный дождь

Тернополь – +7..+9, небольшой дождь

Черновцы – +8...+10, сильный дождь

Хмельницкий – +8...+10, переменная облачность, без осадков

Луцк – +7...+9, переменная облачность, без осадков

Ровно – +8...+10, небольшой дождь

Житомир – +9...+11, небольшой дождь

Винница – +9...+11, переменная облачность, без осадков

Одесса – +13...+15, переменная облачность, без осадков

Николаев – +13...+15, переменная облачность, без осадков

Херсон – +12...+14, переменная облачность, без осадков

Симферополь – +12...+14, переменная облачность, без осадков

Кропивницкий – +10...+12, переменная облачность, без осадков

Черкассы – +10...+12, небольшой дождь

Чернигов – +9...+11, небольшой дождь

Сумы – +8...+10, небольшой дождь

Полтава – +10...+12, переменная облачность, без осадков

Днепр – +10...+12, переменная облачность, без осадков

Запорожье – +12...+14, переменная облачность, без осадков

Донецк – +11...+13, переменная облачность, без осадков

Луганск – +11...+13, переменная облачность, без осадков

Харьков – +9...+11, переменная облачность, без осадков

Киев – +8...+10, небольшой дождь

Погода 6 октября

Температура воздуха ночью 2-7°, в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях местами заморозки на поверхности почвы 0-3°, в восточных областях и на Приазовье местами 8-11° тепла; днем в Украине 7-12°, на юге страны до 15°.

В Карпатах ожидается дождь с мокрым снегом, ночью заморозки 3-5°, днем температура воздуха 1-3° .

В Киеве в воскресенье утром и днём небольшой дождь, ночью без осадков. Температура воздуха ночью 5-7°, днем 8-10°.

Синоптик Наталья Диденко посоветовала "надеть шапки и держаться уютных котов и своих людей".

Народный прогноз погоды

Если бурьяны высоки — будет много снега.

Если крики улетающих на юг диких гусей доносятся с высоты — зима наступит скоро и будет долгой и холодной.