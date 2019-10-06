Дождливо, прохладно и сыро: прогноз погоды на воскресенье

Сегодня, 6 октября, в Украину продолжится вторжение прохладного воздуха, дождить будет на западе и севере Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе Украгидрометцентра.
Отмечается, что в большинстве западных областей, ночью и в восточной части умеренные, местами значительные дожди. В северных и Черкасской областях местами небольшие дожди, остальная территория - без осадков.
Карта осадков 6 октября
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Карта ветров 6 октября
Прогноз погоды на воскресенье, 6 октября, по Украине:
Ужгород – +9...+11, сильный дождь
Львов – +7...+9, дождь
Ивано-Франковск – +7...+9, сильный дождь
Тернополь – +7..+9, небольшой дождь
Черновцы – +8...+10, сильный дождь
Хмельницкий – +8...+10, переменная облачность, без осадков
Луцк – +7...+9, переменная облачность, без осадков
Ровно – +8...+10, небольшой дождь
Житомир – +9...+11, небольшой дождь
Винница – +9...+11, переменная облачность, без осадков
Одесса – +13...+15, переменная облачность, без осадков
Николаев – +13...+15, переменная облачность, без осадков
Херсон – +12...+14, переменная облачность, без осадков
Симферополь – +12...+14, переменная облачность, без осадков
Кропивницкий – +10...+12, переменная облачность, без осадков
Черкассы – +10...+12, небольшой дождь
Чернигов – +9...+11, небольшой дождь
Сумы – +8...+10, небольшой дождь
Полтава – +10...+12, переменная облачность, без осадков
Днепр – +10...+12, переменная облачность, без осадков
Запорожье – +12...+14, переменная облачность, без осадков
Донецк – +11...+13, переменная облачность, без осадков
Луганск – +11...+13, переменная облачность, без осадков
Харьков – +9...+11, переменная облачность, без осадков
Киев – +8...+10, небольшой дождь
Погода 6 октября
Температура воздуха ночью 2-7°, в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях местами заморозки на поверхности почвы 0-3°, в восточных областях и на Приазовье местами 8-11° тепла; днем в Украине 7-12°, на юге страны до 15°.
В Карпатах ожидается дождь с мокрым снегом, ночью заморозки 3-5°, днем температура воздуха 1-3° .
В Киеве в воскресенье утром и днём небольшой дождь, ночью без осадков. Температура воздуха ночью 5-7°, днем 8-10°.
Синоптик Наталья Диденко посоветовала "надеть шапки и держаться уютных котов и своих людей".
Народный прогноз погоды
Если бурьяны высоки — будет много снега.
Если крики улетающих на юг диких гусей доносятся с высоты — зима наступит скоро и будет долгой и холодной.