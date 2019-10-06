Убийство 14-летней девочки на Донетчине: есть подозреваемый (Фото)

Новости Украины:В Донецкой области задержан подозреваемый в убийстве 14-летней девочки.

В Донецкой области задержан мужчина по подозрению в убийстве 14-летней девочки.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Следствием установлено, что 14 сентября примерно в 00:30 мужчина, находясь на одной из остановок общественного транспорта в Константиновке, познакомился с девушкой, которой во время непродолжительного разговора предложил вступить с ним в половую связь. По словам подозреваемого, после полового акта он испугался, что девушка может обратиться в полицию, и достал из кармана нож и дважды ударил им ее в шею", - сообщили в прокуратуре.

От полученных травм девушка скончалась на месте, а злоумышленник, чтобы скрыть следы преступления, затащил тело жертвы в камыш возле пруда и скрылся.

Следователи выяснили, что жертвой стала 14-летняя жительница Константиновки, которая за несколько часов до этого сбежала из дома и которую разыскивали родители и полиция.

Сейчас преступник, ранее судимый за разбойное нападение 39-летний местный житель, уведомлен о подозрении по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Назначен ряд судебных экспертиз. Досудебное расследование продолжается.