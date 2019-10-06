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Воскресенье, 06.10.2019
Полиция останется в Золотом после разведения войск
Полиция останется в Золотом после разведения войск
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Полиция останется в Золотом после разведения войск

Полиция останется в Золотом после разведения войск
16:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Полиция сделает все возможное, чтобы обеспечить безопасность граждан в Золотом и Екатериновке.

Несмотря на анонсированное разведение военных сил на участке соприкосновения сторон вблизи г.Золотое (Луганская обл.), украинские полицейские продолжат нести службу в н.п.Золотое-4 и с.Екатериновка, заявил заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим Троян.

"Уже сегодня мы увеличиваем количество сотрудников полиции, которые в составе пеших и автопатрулей будут реагировать на вызовы и сообщения граждан и обеспечивать публичную безопасность в населенных пунктах на линии соприкосновения", - цитирует пресс-служба Нацполиции Трояна в воскресенье.

Напомним, лидер партии "Национальный корпус", первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий вместе с ветеранами российско-украинской войны в воскресенье, 6 октября, прибыли в Золотое Луганской области, где заявили о готовности защищать поселок в случае отвода украинских войск.

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Вчера, 5 октября, президент Украины Владимир Зеленский в субботу обсудил с представителями силовых структур и военным руководством страны ситуацию с безопасностью на Донбассе, в частности, в районе населенных пунктов Золотое и Петровское, где запланировано разведение войск.

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Золотое, Екатериновка, Вадим Троян, Нацполиция, Разведение войск.
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