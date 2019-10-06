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В СМИ появилось имя бойца ВСУ, погибшего сегодня на Донбассе

В СМИ появилось имя бойца ВСУ, погибшего сегодня на Донбассе
21:52 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости Украины:СМИ назвали имя погибшего в зоне ООС бойца.

6 октября в зоне ООС погиб военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода Иван Дейкун.

Сообщает "Думская" со ссылкой на командование части 28 ОМБр

Иван Дейкун - уроженец г.Южноукраинск, погиб в районе Красногоровки Донецкой области.

По информациии СМИ, 41-летнего старшего солдата поразило несколько пуль, выпущенных из крупнокалиберного пулемета. Он скончался на месте от болевого шока и потери крови.

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Напомним, с начала суток воскресенья на Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, еще один получил ранения в результате 17 обстрелов со стороны боевиков.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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