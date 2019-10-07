Девушка на Киевщине заявила о изнасиловании отцом

Новости Украины:В Киевской области задержали мужчину обвиняемого в изнасиловании собственной дочери.

В городе Тараща Киевской области 16-летняя девушка заявила, что в лесу ее избил и изнасиловал родной отец.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, сообщает пресс-служба полиции Киевщины. Местный житель находился дома, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения. Дочь на то время уже забрали в местную районную больницу на обследование.

По признакам преступления открыто уголовное производство по ч.3 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Свою вину мужчина не признает. Уверяет, что этого не совершал.

Ранее сообщалось, что на Донбассе иностранец изнасиловал и убил 14-летнюю девушку.